Автоэксперт оценил вероятность изменения методики ремонта по ОСАГО Автоэксперт Казаченко: методика ремонта по ОСАГО может измениться из-за цен

Методика ремонта по ОСАГО может измениться с учетом реальных цен, рассказал НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Он отметил, что сами цены не выросли, однако сейчас трудно достать запчасти.

Сами запчасти есть, но просто их невозможно приобрести за те деньги и с теми скидками, которые требуют страховые компании от партнеров. У страховой компании высчитывается стоимость запчастей по единой методике, плюс страховая требует скидку от исполнителя, — рассказал Казаченко.

Автоэксперт отметил, что методика меняется раз в год, с учетом средней стоимости запчасти. По его словам, по действующей системе невозможно купить новые оригинальные запчасти, только б/у.

Ранее сообщалось, что сроки ремонта автомобилей в России значительно увеличились на фоне задержек поставок импортных комплектующих. За январь — сентябрь 2025 года зафиксирована 101 тыс. обращений граждан к страховым компаниям.