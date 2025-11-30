Подростки демонтировали машину на глазах у соседей и попали на видео

Подростки демонтировали машину на глазах у соседей и попали на видео В Каменске-Уральском подростки демонтировали автомобиль на части

Группа подростков была замечена за демонтажем автомобиля на парковке в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщает Telegram-канал «112». Молодые люди разбирали транспортное средство на составные части, вынимая запаску, аварийный знак и элементы салона на глазах у очевидцев. По предварительной информации, транспорт являлся собственностью кого-то из родителей юных демонтажников.

Ранее сообщалось, что двое подростков забрались на верхушку новогодней ели на Московском проспекте в Санкт-Петербурге и повисли там. Молодые люди использовали праздничное дерево не по назначению, что, вероятно, приведет к их общению с правоохранительными органами. Мотивы нестандартного поведения остаются неизвестными, как и дальнейшая судьба участников инцидента.

До этого в Липецке группа несовершеннолетних организовала опасное развлечение, сбрасывая стулья с крыши заброшенной кондитерской фабрики. На действия подростков, сопровождавшиеся громкими возгласами и смехом, первыми отреагировали местные интернет-сообщества.