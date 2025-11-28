День матери
Отчаянные подростки решили стать частью новогодней елки в Петербурге

В Петербурге подростки забрались на новогоднюю елку

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Двое подростков забрались на верхушку новогодней ели на Московском проспекте в Санкт-Петербурге и повисли там, сообщает Telegram-канал «112». Молодые люди использовали праздничное дерево не по назначению, что вероятно приведет к их общению с правоохранительными органами.

Мотивы нестандартного поведения остаются неизвестными, как и дальнейшая судьба участников инцидента. В городе продолжается подготовка к новогодним праздникам, несмотря на отдельные случаи неправомерного использования украшений.

Ранее в Липецке группа несовершеннолетних организовала опасное развлечение, сбрасывая стулья с крыши заброшенной кондитерской фабрики. На действия подростков, сопровождавшиеся громкими возгласами и смехом, первыми отреагировали местные интернет-сообщества.

Кроме того, клинический психолог Алена Мирошниченко заявила, что подростки представляют наиболее уязвимую группу для формирования вредных привычек. Специалист по работе с зависимостями пояснила, что несовершеннолетние часто примыкают к маргинальным сообществам и начинают употреблять психоактивные вещества при отсутствии эмоциональной поддержки дома. По ее словам, такая ситуация возникает, когда родители не уделяют времени детям и интересуются исключительно их учебными оценками.

Новый год
елки
Cанкт-Петербург
подростки
