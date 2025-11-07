Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 13:35

Подростки кидались в людей стульями с крыши фабрики Порошенко

В Липецке дети бросали в прохожих стелья с крыши заброшенной фабрики

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Липецке дети решили развлечься, кидаясь стульями с крыши заброшенной кондитерской фабрики Roshen, сообщили «Липецкие новости». На действия несовершеннолетних, которые с криками и смехом сбрасывали предметы вниз, первыми отреагировали местные паблики.

Жители Липецка считают, что детская шалость представляет серьезную угрозу: между фасадом бывшей фабрики и тротуаром ежедневно ходят сотни горожан. Упавший с крыши стул легко мог долететь до пешеходной дорожки и упасть на кого-то.

Фабрика, принадлежавшая корпорации, основанной бывшим президентом Украины Петром Порошенко, была законсервирована в апреле 2017 года. В феврале 2024 года по решению суда акции предприятия были конфискованы и обращены в доход России. Сейчас здание не охраняется и подвергается разорению вандалами.

Ранее жителей сразу нескольких районов Краснодара пожаловались на группу подростков, которая устроила во дворах настоящий «бойцовский клуб». В группу входят около 30 детей в возрасте от 12 до 16 лет. Подростки собираются по вечерам в местах, где нет уличных камер, и устраивают жестокие избиения. В результате «боев» пострадали как минимум четверо детей и один взрослый.

Липецк
дети
фабрики
Петр Порошенко
