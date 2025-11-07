В Краснодаре 16-летняя девочка организовала «бойцовский клуб»

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025

Жители нескольких районов Краснодара жалуются на группу подростков, которая устроила во дворах настоящий «бойцовский клуб», ломая друг другу кости и разбивая лица, сообщает Telegram-канал Baza. В группу входят около 30 детей в возрасте от 12 до 16 лет.

По словам родителей, подростки собираются по вечерам в местах, где нет уличных камер, и устраивают жестокие избиения. В результате «боев» пострадали как минимум четверо детей. В частности, 14-летняя девочка была избита до потери сознания и получила перелом носа, выбитые зубы и многочисленные гематомы. Одного мужчину, сделавшего подросткам замечание, увезла скорая после удара, из-за которого он на время потерял память.

Мне уже страшно выходить на улицу. Кругом ходят взрослые — всем плевать вообще, — прокомментировала сбор клуба во дворе одна из местных жительниц.

Лидером и организатором боев считают 16-летнюю школьницу, которую уже окрестили Тайлером Дерденом (главный герой романа Чака Паланика «Бойцовский клуб»). Утверждается, что практически все участники группы, включая предводительницу, занимаются единоборствами. Родители пострадавших уже написали заявления в полицию и готовятся обратиться в Следственный комитет.

Ранее стало известно, что среди российских школьников распространяется тревожная тенденция — они начинают употреблять бетельный орех (бинлан). Он стал популярным среди молодежи благодаря своему «опьяняющему» воздействию. Юные покупатели приобретают бетельный орех на маркетплейсах и в магазинах индийских товаров. Цена за орех может достигать 1000 рублей.
