Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 16:47

В России призвали запретить вызывающие рак «наркотические» орехи

Общественница Волынец призвала ограничить продажу бетельных орехов в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо запретить продажу бетельных орехов, если в них действительно содержатся наркотические вещества, опасные для здоровья детей и взрослых, заявила NEWS.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, для этого следует внести их в соответствующий реестр после проведения официальной экспертизы.

Чтобы запретить продажу бетельных орехов в РФ, нужно официальное заключение. Если действительно в них содержатся наркотические вещества, если это опасно для здоровья, то тогда, конечно, нужно вносить в реестр запрещенных продуктов и запрещать к продаже не только для детей, но и взрослых. С данной просьбой мы обратимся в Роспотребнадзор, — пояснила Волынец.

Она отметила, что механизм запрета уже отработан на примере других опасных смесей, однако производители часто находят лазейки в законодательстве. По мнению общественницы, недобросовестные бизнесмены могут видоизменять формулу продукта, чтобы обойти закон, при этом вредное воздействие на организм сохраняется или даже усиливается.

У нас запрещено распространять и употреблять запрещенные вещества. Закон менять не надо, здесь нужно после проведения экспертизы признать, действительно ли эти бетельные орехи содержат эти запрещенные вещества, — пояснила Волынец.

Она также сравнила бетельные орехи с энергетиками. По словам общественницы, такие напитки могут давать, например, временный прилив сил, но забирают намного больше, поскольку изнашивают нервную систему и сердце.

Ранее нарколог Василий Шуров заявил, что бетельный орех представляет серьезную угрозу для здоровья подростков, так как может вызывать брадикардию и пониженное артериальное давление. По его словам, этот тонизирующий психостимулятор может приводить к тяжелым последствиям для незрелого организма.

Россия
общество
запреты
Роспотребнадзор
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, что на самом деле стоит за материальными ссорами
Пелоси покинула Конгресс США
Появились подробности, как труп в ковре оказался около подъезда
В нашумевших куклах обнаружили опасный химикат
В санатории развернулась страшная трагедия со смертью двухлетней девочки
В ОП России объяснили, зачем Зеленский наградил бойцов ВСУ с шевронами СС
Шеремет назвал позорным заявление Рютте о долгом конфликте с Россией
Путин дал совет юным фигуристам
Участникам массовой драки в Москве предъявили обвинения
Западу объяснили, как Россия ответит на акт ядерного терроризма на ЗАЭС
Российские школьники подсели на наркотик из Азии? О чем речь, опасные орехи
Невменяемый парень с друзьями изнасиловал школьницу и отправился на лечение
Шарлотка по-советски: рецепт воздушного яблочного пирога
Адвокат объяснил, что грозит кинотеатру Хакасии после ожогов глаз зрителей
Экс-глава регионального Минздрава добилась УДО
Какие новые фильмы смотреть на неделе 6–12 ноября в кино и на платформах
Появились кадры с Путиным на тренировке по фигурному катанию
ВСУ «фарцуют» и огребают под Красноармейском: новости СВО на вечер 6 ноября
Останина предложила учредить звание «отец-герой» для многодетных мужчин
Психоаналитик назвала наиболее частые причины женских измен
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.