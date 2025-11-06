В России призвали запретить вызывающие рак «наркотические» орехи

В России необходимо запретить продажу бетельных орехов, если в них действительно содержатся наркотические вещества, опасные для здоровья детей и взрослых, заявила NEWS.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, для этого следует внести их в соответствующий реестр после проведения официальной экспертизы.

Чтобы запретить продажу бетельных орехов в РФ, нужно официальное заключение. Если действительно в них содержатся наркотические вещества, если это опасно для здоровья, то тогда, конечно, нужно вносить в реестр запрещенных продуктов и запрещать к продаже не только для детей, но и взрослых. С данной просьбой мы обратимся в Роспотребнадзор, — пояснила Волынец.

Она отметила, что механизм запрета уже отработан на примере других опасных смесей, однако производители часто находят лазейки в законодательстве. По мнению общественницы, недобросовестные бизнесмены могут видоизменять формулу продукта, чтобы обойти закон, при этом вредное воздействие на организм сохраняется или даже усиливается.

У нас запрещено распространять и употреблять запрещенные вещества. Закон менять не надо, здесь нужно после проведения экспертизы признать, действительно ли эти бетельные орехи содержат эти запрещенные вещества, — пояснила Волынец.

Она также сравнила бетельные орехи с энергетиками. По словам общественницы, такие напитки могут давать, например, временный прилив сил, но забирают намного больше, поскольку изнашивают нервную систему и сердце.

Ранее нарколог Василий Шуров заявил, что бетельный орех представляет серьезную угрозу для здоровья подростков, так как может вызывать брадикардию и пониженное артериальное давление. По его словам, этот тонизирующий психостимулятор может приводить к тяжелым последствиям для незрелого организма.