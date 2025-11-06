Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 15:21

Раскрыта опасность популярного среди подростков «наркотического» ореха

Нарколог Шуров: бетельный орех может вызывать брадикардию и пониженное давление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бетельный орех (бинлан) представляет серьезную угрозу для здоровья подростков, так как может вызывать брадикардию и пониженное артериальное давление, заявил NEWS.ru нарколог Василий Шуров. По его словам, этот тонизирующий психостимулятор может приводить к тяжелым последствиям для незрелого организма.

Бинлан — это тонизирующий психостимулятор. Там действующее вещество — ареколин. Он взаимодействует и с никотиновыми, и с мускариновыми рецепторами в головном мозге. Поэтому могут возникать брадикардия, снижение давления, гиперсаливация, нарушение сознания, галлюцинации. Отравиться можно до очень серьезных последствий, особенно подросткам, которым легко передозироваться психотропными веществами в силу природного любопытства и отсутствия зрелой системы контроля за поведением, — пояснил Шуров.

Ранее сообщалось, что среди российских школьников распространяется тревожная тенденция — они начинают употреблять бетельный орех. Он стал популярным среди молодежи благодаря своему «опьяняющему» воздействию. Юные покупатели приобретают бинлан на маркетплейсах и в магазинах индийских товаров.

