Российские школьники подсели на опасный орех из Азии В России школьники начали употреблять орех, который вызывает рак ротовой полости

Среди российских школьников распространяется тревожная тенденция — они начинают употреблять бетельный орех (бинлан), передает Telegram-канал Baza. Он стал популярным среди молодежи благодаря своему «опьяняющему» воздействию.

Юные покупатели приобретают бетельный орех на маркетплейсах и в магазинах индийских товаров. Цена за орех может достигать 1000 рублей.

Специалисты указывают на потенциальные риски для здоровья, связанные с употреблением бетельного ореха. Этот продукт содержит ареколин — психоактивное вещество, оказывающее стимулирующее воздействие на нервную систему. Употребление ореха может привести к повышению температуры тела и нарушению ясности сознания. Более того, регулярное использование бетельного ореха ассоциируется с развитием серьезных заболеваний, включая рак ротовой полости.

Ранее сообщалось, что среди российских подростков распространился опасный челлендж Skull Breaker Challenge. Участники прыгают с высоты после удара по ногам. В результате они получают травмы, иногда смертельные. В России зафиксирован один случай гибели подростка за семь лет существования челленджа.