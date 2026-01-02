Россиянам рассказали, как избежать похмелья после застолья Нарколог Тюрин: избежать похмелья после застолья поможет минералка

Избежать похмелья после застолья поможет «правило двух стаканов», заявил нарколог Андрей Тюрин. По его словам, которые передает Lenta.ru, это позволит предотвратить обезвоживание.

Перед каждым тостом сделайте два больших глотка чистой негазированной воды. Алкоголь — мощный диуретик. Вы должны опережать обезвоживание, которое и вызывает львиную долю утренних мук, — объяснил нарколог.

Доктор также рекомендовал примерно за пару часов до праздничного мероприятия перекусить пищей, богатой сложными углеводами и полезными жирными кислотами, такими как гречневая крупа, кусочек авокадо либо бутерброд с лососем на хлебце из цельного зерна. Специалист объясняет, что подобная пища способствует замедлению процесса усвоения спиртного организмом.

Тюрин добавил, что рекомендуется выпивать не более одной рюмки крепкого напитка или одного бокала вина в час. При этом важно не сочетать спиртное с газировкой или энергетиками.

Ранее нарколог Виталий Холдин рассказал, что отказ от алкоголя на Новый год станет залогом нормального самочувствия на последующие дни. Такой осознанный подход к празднику повысит качество отдыха на январских выходных.