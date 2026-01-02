Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 12:12

Россиянам рассказали, как избежать похмелья после застолья

Нарколог Тюрин: избежать похмелья после застолья поможет минералка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Избежать похмелья после застолья поможет «правило двух стаканов», заявил нарколог Андрей Тюрин. По его словам, которые передает Lenta.ru, это позволит предотвратить обезвоживание.

Перед каждым тостом сделайте два больших глотка чистой негазированной воды. Алкоголь — мощный диуретик. Вы должны опережать обезвоживание, которое и вызывает львиную долю утренних мук, — объяснил нарколог.

Доктор также рекомендовал примерно за пару часов до праздничного мероприятия перекусить пищей, богатой сложными углеводами и полезными жирными кислотами, такими как гречневая крупа, кусочек авокадо либо бутерброд с лососем на хлебце из цельного зерна. Специалист объясняет, что подобная пища способствует замедлению процесса усвоения спиртного организмом.

Тюрин добавил, что рекомендуется выпивать не более одной рюмки крепкого напитка или одного бокала вина в час. При этом важно не сочетать спиртное с газировкой или энергетиками.

Ранее нарколог Виталий Холдин рассказал, что отказ от алкоголя на Новый год станет залогом нормального самочувствия на последующие дни. Такой осознанный подход к празднику повысит качество отдыха на январских выходных.

Россия
наркологи
похмелье
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поклонники пришли проститься с легендой советского цирка
«Это позор»: визит Зеленского в Польшу назвали крупнейшей катастрофой
Дед Мороз приехал на поезде в Москву
Что будет с рублем? Курс сегодня, 2 января, что с долларом, евро и юанем
Королевская семья Британии: последние новости, вторжение в дом Миддлтон
Раскрыта дата первого в этом году суперлуния
«Стрелять и жестоко убивать»: Трамп об «обычаях» Ирана после протестов
В МО раскрыли, сколько беспилотников и самолетов ВСУ было сбито за неделю
Российские «Кинжалы» разнесли важные для ВСУ объекты на Украине
В Минобороны рассказали, сколько атак ВСУ отразили под Купянском
Стало известно о решительных шагах ВС России на СВО
Российские министры превратили детские мечты в реальность
Россиянам рассказали, как избежать похмелья после застолья
В Турции придумали, как обойти санкции Запада при торговле с Россией
Москвич едва не лишился руки из-за опасной петарды
В Краснодаре пережили самую морозную ночь
«Не простила»: названа страна ЕС, мечтающая отобрать у Польши территорию
Крыша одного из складов Wildberries рухнула в зоне разгрузки
Любовница Товстика подколола Диброву пикантными фото из его особняка
Стало известно о новой попытке атаки Москвы беспилотниками
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.