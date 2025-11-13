Россиянка присвоила более 36 млн рублей, работая на кондитерской фабрике В Березовском экс-кассира кондитерской фабрики приговорили к пяти годам колонии

Суд в городе Березовский приговорил бывшую кассира кондитерской фабрики к пяти годам исправительной колонии общего режима, сообщила прокуратура Кузбасса. Женщина присвоила более 36 млн рублей у своего работодателя.

Оказалось, что с 2021 по 2024 год, находясь на должности кассира, обвиняемая неоднократно получала наличные средства от инкассаторской службы по договорам поставки продукции. Вместо того чтобы внести эти доходы в бухгалтерскую отчетность, она присваивала деньги себе. На похищенные средства ее семья покупала транспортные средства, квартиру и путевки на зарубежный отдых.

Хищение выявила главный бухгалтер предприятия, когда заметила необъяснимый рост дебиторской задолженности одного из индивидуальных предпринимателей. Следствие и суд установили вину женщины в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Помимо лишения свободы, суд также обязал ее полностью возместить причиненный предприятию ущерб.

