Дело о хищении 16 млрд в Московском индустриальном банке направили в суд Генпрокуратура направила дело о хищении в Московском индустриальном банке в суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении руководителя группы компаний «Ростовская нива» Жасулана Тулепбекова и его подчиненного Дениса Ширяева, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Уточняется, что они обвиняются в соучастии в присвоении, легализации и выводе более 16 млрд рублей, похищенных в Московском индустриальном банке, передает ТАСС.

Как указали журналисты, в рамках незаконной схемы банком выдавались заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам. При этом 754 млн рублей позднее были легализованы под видом заключения договоров поставки пшена, около 1,6 млрд рублей в обход законодательных норм выведены на счета организации в Казахстане.

Ранее курский суд ужесточил меру пресечения для Дмитрия Квача, обвиняемого в хищении 14 млн рублей при исполнении гособоронзаказа. Квач не явился на пять судебных заседаний, и суд отправил его в СИЗО, посчитав медицинские документы неубедительными. По данным следствия, компания «Лорест», владельцами которой были Квач и бухгалтер Инна Устюгова, заключала фиктивные договоры на работы для Минобороны.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении у Министерства обороны России более 500 млн рублей при исполнении госконтракта. Среди подозреваемых — бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании Николай Лаптев, а также руководство и сотрудники коммерческих организаций.