20 октября 2025 в 13:29

В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей

СК возбудил дело о более 500 млн рублей у Минобороны России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении у Министерства обороны России более 500 млн рублей при исполнении госконтракта, сообщили в пресс-службе ведомства. Среди подозреваемых — бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании Николай Лаптев, а также руководство и сотрудники коммерческих организаций.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного инженера филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николая Лаптева, генерального директора ООО «ПП «Интерарм» Владимира Куранова, его заместителя Вилена Даллари, а также сотрудников ООО «НЭСТ», подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного контракта, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году между Минобороны и рядом компаний был заключен контракт на поставку оборудования для трубопроводных систем. Ответственные за поставку лица организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта. В результате государству причинен ущерб более чем на полумиллиарда рублей.

Ранее курский суд ужесточил меру пресечения для Дмитрия Квача, обвиняемого в хищении 14 млн рублей при исполнении гособоронзаказа. Квач не явился на пять судебных заседаний, и суд отправил его в СИЗО, посчитав медицинские документы неубедительными. По данным следствия, компания «Лорест», владельцами которой были Квач и бухгалтер Инна Устюгова, заключала фиктивные договоры на работы для Минобороны.

В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
