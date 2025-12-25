Против экс-замгубернатора Ростовской области возбудили дело

Следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего заместителя губернатора Ростовской области. В органах ТАСС уточнили, что речь идет об экс-министре транспорта Владимире Окуневе, ему вменяют превышение полномочий.

Бывшему директору государственного унитарного предприятия — экс-заместителю губернатора Ростовской области заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. в ч. 3 ст. 286, п. а, в ч. 2 ст. 178 УК РФ (превышение должностных полномочий, ограничение конкуренции), — сообщили в СК.

Ранее бывшего сенатора от Костромской области Александра Тер-Аванесова объявили в федеральный розыск. Как сообщает источник, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

До этого суд Краснодара обернул в доход государства имущество семьи бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова на общую сумму 3 млрд рублей. Речь идет о восьми десятках объектов недвижимости и долей в уставном капитале организаций. Для сокрытия активов Семенов оформлял их на родственников и доверенных лиц.