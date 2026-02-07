Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 13:16

Военный эксперт назвал слабые стороны ВПК США

Военэксперт Артамонов: танки и самолеты США имеют сотни недоработок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Танки и самолеты США имеют множество недоработок, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, это связано с тем, что Запад давно не участвовал в широкомасштабных столкновениях.

Американцам надо проделать большую работу в области танкостроения, потому что их танки относятся к предыдущему поколению: у них даже автомата заряжания на танках нет. Также у них в самолетостроении: истребитель Ф-35 обладает более сотней недоработок. Причем часть из них мало совместима с нормальной боевой работой пилота и просто даже его безопасностью. Это общая проблема всей американской военной техники, потому что они давно не сталкивались с широкомасштабными вооруженными боевыми действиями, — заявил Артамонов.

Военный эксперт отметил, что стрелковое вооружение США также имеет слабые стороны. По его словам, американские винтовки не приспособлены к боевым действиям.

Стрелковое вооружение США отличается крайней деликатностью в обращении и небольшой приспособленностью к жестким боевым условиям эксплуатации. Американская классическая штурмовая винтовка М-16 очень хороша в тире. Но когда вы находитесь в окопе, где грязь, песок, вода, она элементарно отказывает, — заключил он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины могут активно размещать расчеты БПЛА в Сумской области для последующей атаки на Белгород и Курск. По его словам, это выгодно Киеву на фоне текущих переговоров с европейскими партнерами о военной помощи.

