Военный эксперт назвал слабые стороны ВПК США

Танки и самолеты США имеют множество недоработок, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, это связано с тем, что Запад давно не участвовал в широкомасштабных столкновениях.

Американцам надо проделать большую работу в области танкостроения, потому что их танки относятся к предыдущему поколению: у них даже автомата заряжания на танках нет. Также у них в самолетостроении: истребитель Ф-35 обладает более сотней недоработок. Причем часть из них мало совместима с нормальной боевой работой пилота и просто даже его безопасностью. Это общая проблема всей американской военной техники, потому что они давно не сталкивались с широкомасштабными вооруженными боевыми действиями, — заявил Артамонов.

Военный эксперт отметил, что стрелковое вооружение США также имеет слабые стороны. По его словам, американские винтовки не приспособлены к боевым действиям.

Стрелковое вооружение США отличается крайней деликатностью в обращении и небольшой приспособленностью к жестким боевым условиям эксплуатации. Американская классическая штурмовая винтовка М-16 очень хороша в тире. Но когда вы находитесь в окопе, где грязь, песок, вода, она элементарно отказывает, — заключил он.

