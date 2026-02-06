Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 14:49

Военэксперт ответил, почему ВСУ активно размещают расчеты БПЛА под Сумами

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут устроить атаку на Белгород и Курск из-под Сум

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины могут активно размещать расчеты БПЛА в Сумской области для последующей атаки на Белгород и Курск, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это выгодно Киеву на фоне текущих переговоров с европейскими партнерами о военной помощи.

С точки зрения киевского режима размещение расчетов БПЛА под Сумами — это медийная тема. Вполне вероятно, что ВСУ пытаются немного закрепиться и попытаться зайти в Белгородчину и Курскую область. Тем более, сейчас Украине это выгодно на фоне переговоров о деньгах с европейскими партнерами. В основном, сейчас им не хватает ракет, они используют их достаточно редко. По большому счету, ВСУ работают только на беспилотниках. Скорее всего, их группировки на Сумском направлении будут наращиваться. Но я думаю, что перевес будет на нашей стороне. Предполагается, что военные РФ сейчас начнут уничтожать украинских операторов БПЛА, а также пункты их размещений, — сказал Дандыкин.

Ранее в силовых структурах сообщили, что ВСУ разместили рекордное количество расчетов беспилотных летательных аппаратов в Сумской области. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 280 солдат, 10 транспортных средств, одну артиллерийскую систему, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов с запасами.

ВСУ
СВО
БПЛА
Сумы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
