Рэпер Гуф приехал на суд по уголовному делу в дубленке с особенной надписью

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) приехал на суд по уголовному делу в дубленке с надписью «Россия» на спине, сообщает корреспондент NEWS.ru. Отмечается, что потерпевший и его представитель на рассмотрение не явились.

Журналисты «поймали» рэпера на улице, когда он садился в черный микроавтобус. Звезду также сопровождали сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Ранее суд принял решение о проведении закрытого заседания по делу о грабеже, в котором фигурирует Гуф. Адвокат артиста аргументировал необходимость проведения закрытого заседания тем, что это поможет избежать раскрытия семейных секретов и информации, способной нанести ущерб его репутации. Прокурор поддержал это предложение.

По данным прокуратуры, в октябре 2024 года в банном комплексе в деревне Малые Горки произошел конфликт, в ходе которого рэпер и его друг Геворк Саруханян похитили у одного из присутствующих смартфон iPhone. Согласно материалам дела, Долматов в ходе ссоры угрожал потерпевшему и дважды ударил его по лицу, в то время как Саруханян удерживал его руки, не давая возможности защититься.