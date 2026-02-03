Появились подробности о заседании с участием Гуфа по делу о грабеже

Суд принял решение о проведении закрытого заседания по делу о грабеже, в котором фигурирует известный рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов), передает корреспондент NEWS.ru. Адвокат артиста аргументировал необходимость проведения закрытого заседания тем, что это поможет избежать раскрытия семейных секретов и информации, способной нанести ущерб его репутации. Прокурор поддержал это предложение.

На первое слушание не пришли ни сам потерпевший, ни его представитель. Мужчина заявил, что намерен присутствовать на одном из следующих заседаний.

В октябре 2024 года в одном из банных комплексов деревни Малые Горки разразился конфликт, в результате которого рэпер и его друг Геворк Саруханян, предположительно, завладели смартфоном iPhone одного из присутствующих. По данным прокуратуры, во время ссоры Долматов угрожал потерпевшему и нанес ему два удара по лицу, в то время как Саруханян удерживал его, не позволяя сопротивляться.

Ранее сообщалось, что Гуф не признал свою вину в деле о грабеже. Музыкант заявил, что не совершал открытого хищения телефона. Второй фигурант дела также отверг предъявленные обвинения.