Прокурор запросил наказание для обвиняемого в ограблении Гуфа

Прокурор запросил для рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) наказание в виде двух лет лишения свободы условно по делу об ограблении сотрудника полиции в здании бани в Подмосковье, сообщает ТАСС. Заседание проходит в Наро-Фоминском городском суде Московской области. Свою вину артист не признал.

Прошу назначить Долматову наказание в виде лишения свободы на срок два года. Наказание прошу считать условным с испытательным сроком на два года, — сказал гособвинитель.

По версии следствия, в октябре 2024 года в одном из банных комплексов деревни Малые Горки разразился конфликт, в результате которого Гуф и его друг Геворк Саруханян, предположительно, завладели смартфоном iPhone одного из присутствующих. По данным прокуратуры, во время ссоры Долматов угрожал потерпевшему и нанес ему два удара по лицу, в то время как Саруханян удерживал его, не позволяя сопротивляться.

Ранее суд принял решение о проведении закрытого заседания по делу о грабеже. Адвокат артиста аргументировал необходимость проведения закрытого заседания тем, что это поможет избежать раскрытия семейных секретов и информации, способной нанести ущерб его репутации. Прокурор поддержал это предложение.