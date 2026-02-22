Момент ухода «буханки» с туристами под лед на Байкале попал на видео

В Сети появилось видео с моментов ухода автомобиля УАЗ под лед на Байкале, роликом поделился Telegram-канал SHOT. В момент инцидента в салоне осталась группа туристов из Китая.

На кадрах видно, как «буханка» за считаные секунды полностью уходит под воду после выезда на ледовую переправу, которая была официально закрыта несколько недель назад из-за опасности. Несмотря на попытки очевидцев оказать помощь и спасти людей, трагедия привела к гибели восьми человек, среди которых был один ребенок.

По предварительным данным, причиной происшествия стало грубое нарушение правил безопасности: водитель проигнорировал запрещающие знаки и выехал на неокрепший лед. В результате инцидента спастись удалось только одному человеку. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Позже следователи провели допрос мужчины 1994 года рождения, которому чудом удалось выбраться из ледяной воды. Сотрудники регионального управления СК России пообщались не только с очевидцем трагедии, но и с супругой погибшего водителя. Владельцы и работники отелей, где останавливались туристы, также дали показания.