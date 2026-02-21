Следователи допросили единственного выжившего в трагедии на Байкале СК: выживший при затоплении УАЗа на Байкале дал подробные показания

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства затопления автомобиля с туристами на льду Байкала, унесшего жизни семерых граждан Китая и российского водителя, сообщила пресс-служба СК по Иркутской области. Представители ведомства провели допрос мужчины 1994 года рождения, которому чудом удалось выбраться из ледяной воды.

В рамках уголовного дела сотрудники регионального управления СК России пообщались не только с очевидцем трагедии, но и с супругой погибшего водителя. Также следователи осмотрели места временного проживания иностранцев: владельцы и работники отелей, где останавливались туристы, уже дали показания.

Допрошены супруга погибшего водителя, очевидец трагедии, владельцы и работники отелей, где проживали погибшие граждане. В жилище водителя, перевозившего туристов, проведен осмотр, — говорится в публикации.

В настоящее время поисковые работы завершены, следователи приступили к детальному анализу собранных материалов. Рассматриваются различные версии произошедшего, приоритетной среди которых остается нарушение правил безопасности при движении по ледовой переправе.

Машина с группой китайских туристов, которые ехали на экскурсию к мысу Три брата, провалилась под лед озера. Спастись удалось лишь одному человеку из группы. Тела восьмерых сутки спустя достали водолазы.