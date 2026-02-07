Зеленский раскрыл новую дату окончания конфликта на Украине Зеленский: США хотят завершить конфликт на Украине к лету

Соединенные Штаты стремятся завершить конфликт на Украине к лету, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит украинское агентство УНИАН, для достижения мира на Киев будут оказывать давление.

США предлагают завершить [конфликт] до начала лета и, вероятно, будут оказывать давление в соответствии с этим графиком, — сказал Зеленский.

Украинский глава предположил, что на позицию Вашингтона влияют внутренние политические вопросы, включая предстоящие промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2026 года. Тогда американские демократы планируют вернуть контроль над конгрессом.

Ранее стало известно, что деструктивные действия Украины, направленные на срыв переговоров, вызывают раздражение в Вашингтоне. США в ответ могут начать диктовать Киеву более жесткие условия, чтобы не допустить компрометации своих дипломатических усилий, особенно на фоне тяжелых потерь и потери веры населения в украинское руководство.

При этом Зеленский продолжает верить в победу на возможных выборах, несмотря на снижение поддержки среди населения. Однако никаких реальных шагов к организации избирательного процесса в условиях военного положения и боевых действий он не предпринимает.