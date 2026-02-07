Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 13:47

В Подмосковье подросток лишился пальцев после взрыва

«112»: подростка из Люберец госпитализировали после взрыва петарды в руке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подростку из подмосковных Люберец оторвало пальцы взрывом, сообщает Telegram-канал «112». Предположительно, это была петарда, которую он поднял, когда выносил мусор.

Инцидент произошел на улице Владлена Татарского. Мальчика доставили в больницу, где ампутировали несколько пальцев. На месте работают следователи.

Ранее в Новосибирске шестилетний ребенок получил серьезное повреждение кисти из-за взрыва петарды. В результате пострадали кости, суставы, сосуды, нервы и мягкие ткани, указательный палец был практически оторван.

Также в Саратовской области в городе Красный Кут 12-летнему школьнику оторвало четыре пальца руки при запуске петарды. Ему потребовалась операция, которую успешно провели хирурги областной детской клинической больницы. В регионе это второй подобный случай травмирования ребенка в новогоднюю ночь.

До этого на востоке Москвы 12-летний мальчик получил травмы в результате взрыва петарды в руках. У подростка диагностировали ожог третьей степени, повреждения грудной клетки и верхних конечностей. Пиротехнику ему передал приятель.

