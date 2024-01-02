Мальчику оторвало пальцы при запуске петарды под Саратовом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратовской области в городе Красный Кут школьнику оторвало четыре пальца руки при запуске петарды, сообщили в Telegram-канале областной детской клинической больницы. В регионе это второй подобный случай травмирования ребенка в новогоднюю ночь.

Ребенку 12 лет в Красном Куте петарда буквально оторвала четыре пальца левой руки. Ему потребовалась операция, которую успешно провели наши хирурги, — сообщили в СОДКБ.

Также в Пугачевском районе подросток получил тяжелую травму головы, когда поджигал петарды вместе с родителями. Пиротехнику отбросило мальчику в лицо, у него произошло кровоизлияние головного мозга, он получил ожоги и перелом челюсти.

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