В Москве салют изувечил полицейскому лицо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полицейскому разворотило лицо при запуске фейерверка, сообщает Telegram-канал SHOT. Стража порядка госпитализировали в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Инцидент произошел днем 1 января, когда инспектор ГИБДД по Южному административному округу Москвы в свой выходной праздновал Новый год вместе с соседями. Они позвали его запускать салют во двор.

При поджоге фитилей что-то пошло не так, и несколько залпов с близкого расстояния угодили полицейскому прямо в лицо. Сотрудника правоохранительных органов госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием и контузией глаза. В МВД проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Челябинске местный житель погиб в новогоднюю ночь из-за фейерверка, который залетел в его квартиру и спровоцировал пожар. Это произошло на улице Воровского. Возгорание произошло в коммунальной квартире, где проживают разные семьи. В результате произошедшего полностью выгорела кухня и одна из комнат, также в квартире пропало электричество.

В Подмосковье при праздновании Нового года в Красногорске салют залетел на балкон квартиры и привел к пожару. ЧП случилось в деревне Путилково на улице Сходненской, СМИ публиковали видео с горящей лоджией. Хозяев квартиры не было дома, пожар потушил сосед сверху.