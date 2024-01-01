Балкон квартиры загорелся от искр салюта в Подмосковье Салют залетел на балкон квартиры и привел к пожару в Красногорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной деревне Путилково городского округа Красногорск в новогоднюю ночь салют залетел на балкон квартиры и привел к пожару, сообщает LIFE.ru. Опубликовано видео, на котором видно горящую лоджию.

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на улице Сходненской. По словам местных жителей, возгорание вызвали несколько искр.

В этот момент хозяев квартиры не было дома. Пожар еще до приезда спасателей удалось потушить соседу с верхнего этажа, по данным издания.

Перед Новым годом жители Путилково уже жаловались на шум по ночам из-за взрывов петард, которые неизвестные сбрасывали с верхних этажей на улицу. Было опубликовано видео двух таких случаев, произошедших на улице 70-летия Победы и в ЖК на улице Просторной, где от взрывов петард срабатывали сигнализации автомобилей.

31 декабря в Люберцах в одной из пятиэтажек на улице Юбилейной жители средь бела дня запускали фейерверки с балкона, что попало на видео. По словам очевидцев, фейерверки из этого дома запускали едва ли не каждый час, а соседи при этом возмущались, заявляя, что пиротехнику небезопасно запускать рядом с детской площадкой, которая находится прямо под окнами.