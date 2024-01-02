Россиянин погиб в новогоднюю ночь из-за прилетевшего в квартиру фейерверка РЕН ТВ: житель Челябинска погиб при пожаре, который начался из-за фейерверка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Челябинска погиб в новогоднюю ночь из-за фейерверка, который залетел в его квартиру и спровоцировал пожар, сообщает РЕН ТВ. По его данным, трагедия произошла на улице Воровского.

Фейерверк в окно залетел и взорвался. Мужчина надышался газа и погиб, — рассказала местная жительница.

Она добавила, что пожар произошел в коммунальной квартире, где живут разные семьи. В результате происшествия в жилплощади полностью выгорела кухня и одна из комнат. Также в квартире пропало электричество.

Ранее сообщалось, что жители Иваново отпраздновали наступление нового года общественно опасным способом, они запустили фейерверки прямо в соседний дом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Оглушительная стрельба фейерверками длилась около минуты. По словам очевидца, салют залетал даже в окна.

До этого в Улан-Удэ загорелся балкон в квартире на девятом этаже 16-этажного жилого дома. По информации МЧС, причиной возгорания стал запущенный во дворе фейерверк. Площадь пожара составила два квадратных метра. Огонь оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.