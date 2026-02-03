Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 21:04

Раскрыто возможное наказании для актрисы театра из-за драки на парковке

ТАСС: Артамоновой грозит до трех лет лишения свободы из-за конфликта на парковке

Анна Артамонова Анна Артамонова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Анна Артамонова может получить наказание в виде лишения свободы из-за конфликта на парковке с ножом, сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В отношении нее было возбуждено дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По информации агентства, артистка конфликтовала с тремя неизвестными мужчинами. Во время перепалки оппоненты напали на сына Артамоновой и его приятеля. Актриса, защищая сына, могла ранить одного из участников конфликта ножом.

Ранее сообщалось, что ведущий актер Калужского областного драматического театра Валерий Смородин скоропостижно скончался в ночь на 29 января. Он ушел из жизни всего через несколько часов после выхода на сцену, артист играл в спектакле «Борис Годунов». Смерть стала шоком для его коллег.

Также актриса театра и кино Екатерина Волкова призналась, что старшая дочь Валерия прекратила с ней всякое общение из-за своего супруга. Артистка подчеркнула, что ей также запрещено общаться с внуками.

