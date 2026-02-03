Раскрыто возможное наказании для актрисы театра из-за драки на парковке ТАСС: Артамоновой грозит до трех лет лишения свободы из-за конфликта на парковке

Актриса Анна Артамонова может получить наказание в виде лишения свободы из-за конфликта на парковке с ножом, сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В отношении нее было возбуждено дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По информации агентства, артистка конфликтовала с тремя неизвестными мужчинами. Во время перепалки оппоненты напали на сына Артамоновой и его приятеля. Актриса, защищая сына, могла ранить одного из участников конфликта ножом.

