Звезда «Морских дьяволов» скончался сразу после спектакля со своим участием Звезда «Морских дьяволов» Смородин умер через несколько часов после выступления

Ведущий актер Калужского областного драматического театра Валерий Смородин скоропостижно скончался в ночь на 29 января, всего через несколько часов после выхода на сцену, он играл в спектакле «Борис Годунов», сообщает aif.ru. Смерть артиста стала шоком для его коллег.

Мы только вчера отработали вместе на «Борисе Годунове». Все было хорошо. А утром стало известно, что Валеры больше нет, — рассказала актриса Ирина Желтикова.

Валерию Смородину было 65 лет. По предварительной информации, причиной внезапного ухода артиста стали проблемы с сердцем. Коллеги вспоминают его как профессионала и глубоко ранимого человека, он активно занимался благотворительностью и помогал приютам для животных.

Творческий путь артиста был тесно связан с калужской сценой, однако с 2023 года он начал активно сниматься в кино. За короткий срок Смородин принял участие в 15 проектах, среди которых заметные роли в картинах «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым» и «Живой».

