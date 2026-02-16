Россиянка «подарила» сожителю на День влюбленных ножевое Жительница Петербурга ударила сожителя ножом из-за реакции на ремонт в квартире

Жительница Санкт-Петербурга в День святого Валентина ранила ножом своего сожителя из-за недовольства его реакцией на ремонт в квартире, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по СЗФО. Она сочла его слова о новом дизайне «нелестными».

14 февраля в 02.20 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга задержали жительницу дома на Белорусской улице, которая нанесла ножевое ранение мужчине из-за споров о ремонте, — говорится в сообщении.

После этого произошла ссора, в результате которой женщина выбросила вещи своего мужчины из окна и нанесла ему удар кухонным ножом в плечо. Сотрудники Росгвардии доставили россиянку в отделение полиции. Нож, использованный при нападении, был изъят. По факту произошедшего инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярске в ночь на 14 февраля 35-летняя женщина ударила ножом 17-летнюю соседку по общежитию. Конфликт произошел в коридоре дома на улице Железнодорожников. Девушку успели довезти до больницы, ее жизни сейчас ничего не угрожает. Нападавшую задержали, суд отправил ее в СИЗО.