Жительница Петербурга ударила ножом супруга во время ужина

Жительница Санкт-Петербурга ударила своего мужа ножом во время ужина, сообщили в региональной прокуратуре. Теперь ей могут предъявить обвинения по статье об умышленном причинении серьезного вреда здоровью с использованием холодного оружия.

По версии следствия, 4 октября 2025 года супруги обедали дома, когда между ними произошел спор. Женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу удар в грудь. Мужчину срочно доставили в больницу, где ему диагностировали тяжелые травмы. Прокуратура передала уголовное дело на рассмотрение во Фрунзенский районный суд.

