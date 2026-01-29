Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 18:54

Жительница Петербурга ударила ножом супруга во время ужина

Жительница Санкт-Петербурга ударила своего мужа ножом во время ужина, сообщили в региональной прокуратуре. Теперь ей могут предъявить обвинения по статье об умышленном причинении серьезного вреда здоровью с использованием холодного оружия.

По версии следствия, 4 октября 2025 года супруги обедали дома, когда между ними произошел спор. Женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу удар в грудь. Мужчину срочно доставили в больницу, где ему диагностировали тяжелые травмы. Прокуратура передала уголовное дело на рассмотрение во Фрунзенский районный суд.

Ранее в Кемеровской области мужчина напал с ножом на пенсионерку в торговом зале магазина. Сотрудница бросилась на помощь пострадавшей и оттащила дебошира, предотвратив более тяжкие последствия. Пенсионерку оперативно госпитализировали. Полиция задержала агрессора на месте происшествия.

До этого в Свердловской области подросток напал с ножом на женщину 47 лет. От полученных ранений пострадавшая скончалась, а 15-летний нападавший скрылся. Вскоре его задержали и поместили под домашний арест. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Санкт-Петербург
супруги
нападения
ножевые ранения
конфликты
