29 января 2026 в 13:42

Неадекватный мужчина порезал пенсионерку в кузбасском магазине

В Кузбассе мужчина ранил пенсионерку ножом в магазине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Неадекватный мужчина напал с ножом на пенсионерку в торговом зале магазина в Кемеровской области, сообщил Telegram-канал «112». На помощь пострадавшей бросилась сотрудница магазина: ей удалось оттащить дебошира и предотвратить более тяжкие последствия.

Сразу после атаки нападавший повел себя крайне странно — он сорвал с себя куртку, встал на колени и начал кричать. Пенсионерка была оперативно госпитализирована, медики оказывают ей всю необходимую помощь. Полиция задержала агрессора на месте происшествия; причины его неадекватного поведения и мотивы нападения устанавливаются.

Ранее подросток напал с ножом на 47-летнюю жительницу Нижнего Тагила в Свердловской области. От полученных травм женщина скончалась, 15-летний юноша скрылся. Вскоре несовершеннолетний был задержан и отправлен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

До этого москвич накинулся на жену и 14-летнего сына и нанес им порезы ножом. Пострадавшим удалось выбраться из квартиры и укрыться у соседей. Отмечается, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

