27 января 2026 в 10:56

Пьяный москвич набросился с ножом на жену и 14-летнего сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москвич набросился на жену и 14-летнего сына и нанес им порезы ножом, сообщила столичная прокуратура. Отмечается, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 26 января т.г. в квартире жилого дома в Линейном проезде 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил ножом телесные повреждения своей супруге и 14-летнему сыну, — говорится в сообщении.

Пострадавшим удалось выбраться из квартиры и укрыться у соседей, откуда они были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Тем временем подозреваемый в совершении преступления задержан правоохранительными органами. В ближайшее время ему предстоит пройти комплексную психолого-психиатрическую экспертизу

Ранее в Электростали 18-летнего парня зарезали на остановке. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Через некоторое время был задержан подозреваемый. Он утверждает, что не отдавал отчет своим действиям. По словам мужчины, у него с собой был нож, который он взял из квартиры.

Москва
прокуратура
нападения
травмы
