Дело против Алии Галицкой могут закрыть Прокуратура не нашла состава преступления в действиях Алии Галицкой

Прокуратура не выявила состава преступления в действиях Алии Галицкой, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, уголовное дело было возбуждено при отсутствии достаточных сведений о признаках преступления.

В ведомстве считают, что возникшая ситуация между сторонами носит характер гражданско-правового спора.

Ранее появилась информация, что бывшую жену предпринимателя Александра Галицкого нашли мертвой в СИЗО после ареста за вымогательство. Приоритетная версия — суицид. При этом ФСИН России опровергла информацию о самоубийстве Алии в СИЗО. В ведомстве подчеркнули, что женщина не поступала ни в один из следственных изоляторов Москвы и области.

Адвокат Анна Бутырина рассказала, что Галицкий полгода не общался с бывшей супругой, покончившей с собой после ареста по уголовному делу о вымогательстве $150 млн (11,6 млрд рублей). По ее словам, покойная звонила раз в месяц детям и никогда не предлагала встретиться.

Апелляционная инстанция отменила решение Истринского суда об аресте Галицкой, признав его необоснованным, и вынесла частное постановление в адрес судьи, избравшего меру пресечения. В ходе разбирательства были изучены материалы дела, заслушаны адвокаты подозреваемой и прокурор, после чего производство по ходатайству следователя о заключении под стражу прекратили.