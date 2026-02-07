Жена Игоря Николаева сообщила о горе в семье

Жена певца Игоря Николаева исполнительница Юлия Проскурякова сообщила, что ушла из жизни ее вторая бабушка, Надежда, мать отца. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка рассказала, что в последние годы они виделись почти каждый раз, когда она приезжала в Ревду.

Последние пять лет бабушка болела. Сегодня ее не стало. <…> Ей было 90 лет! — написала певица.

Ранее Проскурякова рассказала, что поклонники Николаева до сих пор просят ее бросить супруга. Певица пояснила, что ее просят уступить место бывшей возлюбленной мужа Наташе Королевой.

До этого Николаев рассказал, что не испытывает обиды в отношении бывшей супруги. Музыкант пояснил, что спокойно отнесся к расставанию с Королевой. Музыкант также признался, что не стал отбирать у певицы права на свои песни. Он пояснил, что не хотел лишать экс-супругу репертуара и уничтожать ее как профессионала.

Также композитор заявил, что не держит зла на певицу Аллу Пугачеву. Отмечается, что перед этим Примадонна заявила, что Николаеву якобы запретили упоминать ее имя. Музыкант отметил, что никаких указаний по поводу Пугачевой он не получал.