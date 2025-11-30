«Как так вообще?»: Игорь Николаев раскрыл детали конфликта с Пугачевой

Композитор Игорь Николаев заявил, что не держит зла на певицу Аллу Пугачеву, которая обвинила его в том, что ему якобы запретили упоминать Примадонну в телевизионной программе. Музыкант отметил, что никаких запретов на Пугачеву ему не ставили и она сделала выводы необоснованно, даже не попытавшись разобраться в ситуации.

Алла могла бы набрать мне еще разок, она прекрасно знает мой номер. Спросить: «Игорь, как так вообще? Что это вообще такое? Как было-то все?» Я бы рассказал, как было. Но если она решила мне не звонить, значит, ее устроил тот вариант ответа, который она услышала. Я не знаю, где она вообще взяла эту информацию, — сказал артист.

Пугачева сообщила, что разочарована поведением Николаева и не желает поддерживать с ним связь. После многолетнего творческого сотрудничества Примадонна обиделась на музыканта, так как он не упомянул ее во время своего выступления.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Пугачева в новом интервью наговорила на несколько статей, в том числе об оправдании терроризма. По его мнению, у певицы могут быть психические проблемы, если она утверждает о знакомстве с террористами. Милонов также отметил, что решение Пугачевой уехать из страны было добровольным, а ее муж осознанно выбрал радикальную позицию.