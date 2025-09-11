Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 18:03

В ГД предложили привлечь Пугачеву к уголовной ответственности

Депутат Милонов предложил наказать Пугачеву за оправдание терроризма

В интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) певица Алла Пугачева наговорила на несколько статей, в том числе об оправдании терроризма, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Политик считает, что у артистки есть проблемы со здоровьем, раз она утверждает, что была близка с такими людьми.

Наверное, у нее деменция, это показывает то, что она оправдывает террористов, убийц, утверждает, что близка с ними. В чем ее предала Родина? Решение уехать из страны она приняла добровольно. Если вопрос касается ее мужа, то это другая история. Он сознательно занял такую радикальную позицию. Но она, видимо, решила, раз он супруг, то у него будет иммунитет. Не получилось. Считаю, что в своем интервью Пугачева наговорила не только на статус иноагента, но и на несколько статей, включая оправдание терроризма, — сказал депутат.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сравнила недавно вышедшее интервью певицы Аллы Пугачевой с названием романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия», которое в будущем стало крылатым выражением. Дипломат отметила, что данном случае уместно назвать его «базаром лицемерия».

Алла Пугачева
Виталий Милонов
иноагенты
Мария Захарова
