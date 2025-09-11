Захарова двумя словами описала интервью Пугачевой

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила недавно вышедшее интервью певицы Аллы Пугачевой с названием романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия», которое в будущем стало крылатым выражением. Дипломат отметила, что данном случае уместно назвать его «базаром лицемерия».

Есть произведение, которое потом стало расхожей фразой. Называется «Ярмарка тщеславия». А это — базар лицемерия, — отметила Захарова.

Пугачева ранее дала интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Во время беседы она призналась, что приняла решение покинуть Россию после того, как Минюст РФ признал иностранным агентом ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артистка добавила, что из-за этого в школе их дети подверглись «троллингу».

До этого музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Пугачева своими действиями демонстрирует неприязнь к России и ее гражданам. По его словам, артистка заводит дружбу с предателями, которые плюют в души россиян. Он отметил, что, в частности, Пугачева выступала на стороне Лаймы Вайкуле, которая открыто высказывалась против России.