10 сентября 2025 в 17:14

«Плана и другого паспорта не было»: Пугачева призналась, почему покинула РФ

Пугачева заявила, что покинула Россию после троллинга ее детей в школе

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алла Пугачева в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) призналась, что приняла решение покинуть Россию после того, как Минюст РФ признал иностранным агентом ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артистка добавила, что из-за этого в школе их дети подверглись «троллингу».

Пугачева заявила, что дочь Лизу и сына Гарри стали называть «детьми шпионов». В итоге певица, по ее словам, взяла $30 тысяч и уехала из России, пояснив, что никакого плана и паспорта другой страны у нее не было.

Пугачева также выразила мнение, что у каждого человека есть право сменить государство, если на родине его оскорбляют. Артистка добавила, что ее не предали миллионы поклонников.

Ранее певица заявила, что ее коллега по цеху и бывший супруг Филипп Киркоров не может быть на нее в обиде. Она призналась, что дала артисту все, что могла.

Кроме того Галкин показал новую фотографию с Пугачевой. На снимке певица предстала в серой кофте и куртке поверх нее. Ее образ дополнила массивная стильная металлическая подвеска. Часть волос она убрала в высокий хвост. Многие отметили, что певица выглядит свежо и молодо для своих 76 лет.

