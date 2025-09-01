Пугачева удивила поклонников молодым образом

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) показал новую фотографию со своей супругой народной артисткой России Аллой Пугачевой. На снимке в Instagram (деятельность в РФ запрещена) певица предстала в серой кофте и куртке поверх нее. Ее образ дополнила массивная стильная металлическая подвеска. Часть волос она убрала в высокий хвост. Многие отметили, что певица выглядит свежо и молодо для своих 76 лет.

Галкин позировал в голубой рубашке, сером полосатом пиджаке и белых брюках. Он не стал подписывать фото, добавив к нему лишь эмодзи с изображением влюбленной пары.

До этого лидер общественного православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что Пугачева заслужила статус иноагента после публичного поздравления лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины». Он также предложил лишить Примадонну гражданства РФ.

Ранее стало известно, что Примадонна может потерять товарный знак «Алла Борисовна» в апреле 2026 года. Такой вариант событий произойдет, если артистка не продлит срок действия исключительного права.