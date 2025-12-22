«Список Пугачевой»: названы артисты, которых никогда не простит Примадонна

Народная артистка СССР Алла Пугачева после отъезда из России навсегда вычеркнула из своей жизни многих экс-коллег. Кого не смогла простить Примадонна и что она об этом сказала?

Как Пугачева трижды унизила Киркорова

Судя по публичным высказываниям Пугачевой, она до сих пор не хочет общаться с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Поклонники предполагают, что 76-летняя певица ревнует бывшего мужа к сцене, ведь после ее отъезда из России он фактически занял ее место. Кроме того, брак исполнителей закончился скандалом, после которого они так и не помирились.

В 2024 году в программе «Новые русские сенсации» на НТВ режиссер Роман Родин рассказал о последней ссоре Пугачевой и Киркорова. Размолвка произошла в 2019 году на вечеринке, где присутствовали многие друзья звездной пары. Примадонна грубо отчитала супруга и демонстративно ушла. После певец пытался наладить отношения с бывшей женой, но она не брала трубку, когда он звонил.

«Когда она ему это сказала… Это была такая подлость с ее стороны. Там все были. И Пугачева заявила: „Может, хватит ко мне приставать! Уже забудь про меня“. Это было так мерзко», — вспомнил Родин.

После Пугачева еще раз публично унизила Киркорова на программе «Сто вопросов к взрослому». Отвечая на вопрос, правда ли Филипп до сих пор ее любит, Примадонна намекнула на его эгоизм.

«Я знаю с детства Филю. И я уверена, что прежде всего он любит себя. Себя — на сцене, себя — в любви ко мне, себя — в своих страданиях… Такой прирожденный Артист Артистыч», — грустно улыбнулась исполнительница.

В 2025 году Пугачева снова нелестно отозвалась о Киркорове в интервью. Она сообщила, что вышла за певца замуж по просьбе его умирающей матери, и призналась, что брак и венчание в церкви были фиктивными.

За что Пугачева обиделась на Николаева и Резника

Также Пугачева заявила о разочаровании в поведении композитора Игоря Николаева, который был ей близким другом. Певица обиделась, что бывший коллега прекратил публично упоминать о ней в прессе, потому что ему «запретили». По словам звезды, она больше не испытывает желания с ним общаться.

Также Пугачева поссорилась с поэтом Ильей Резником, написавшим для нее главные хиты. Певица в личных сообщениях назвала его «трусом» и «предателем».

«Она написала, что останется великой певицей, а мне посоветовала „написать для себя молитву и доживать свою лицемерную жизнь как удобненько“», — привел слова Резника портал passion.ru.

В 2024 году Пугачева опубликовала ролик, публично обругав своего коллегу Стаса Михайлова. Примадонне не понравились слова певца об уехавших артистах, которые, как он считает, «на коленях все еще приползут и будут целовать России ноги».

В ответ певица многозначительно пригрозила бывшему коллеге и заявила, что «нормальные люди» в Россию не вернутся.

«Я б встала перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? <…> Так что давай шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, скажу, что думаю», — пообещала Пугачева.

После в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ Михайлов предположил, что исполнительница страдает от психологических проблем и не смогла достойно уйти.

С кем еще из звезд разругалась Пугачева

Мегапопулярная в 90-е годы певица Лика Стар пользовалась благосклонностью Аллы Пугачевой и даже принимала участие в ее «Рождественских встречах». Карьера певицы быстро пошла на спад после ее мимолетного романа с Владимиром Пресняковым, который на тот момент еще был мужем Кристины Орбакайте. Как рассказала Стар, Пугачева дала распоряжение снять все ее концерты, после чего исполнительнице пришлось уехать из России в Испанию.

Еще одной звездой, с которой давно не общается Пугачева, стала телеведущая Ангелина Вовк. В 2021 году в шоу «Секрет на миллион» она призналась, что долгие годы дружила с Примадонной, но однажды певица повела себя подло и некрасиво, выгнав ее и Евгения Меньшова с «Песни года».

«Когда передача заканчивалась, вышла наша Примадонна и говорит: „Лина, Женя, где вы?“ А в ответ тишина. Короче говоря, все было сделано для того, чтобы с нами расстаться. Нам никто не позвонил, никто не извинился, это было чье-то желание с нами расстаться», — уверена Вовк.

