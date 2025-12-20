Новый год-2026
20 декабря 2025 в 19:04

Киркоров ответил Пугачевой на слова о фиктивном браке

Киркоров не увидел ничего плохого в словах Пугачевой об их фиктивном браке

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Эстрадный певец Филипп Киркоров не увидел ничего негативного в словах народной артистки СССР Аллы Пугачевой об их «фиктивном» браке. Во время шоу «Натальная карта» он отметил, что благодарен своей экс-возлюбленной.

Нет, а что она такого сказала? Она просто вспоминала о нашей жизни… Я ей благодарен, и она мне. Не вижу в ее словах какой-то крамолы, — сказал Киркоров.

Артист также продемонстрировал золотые часы Rolex — подарок Аллы Пугачевой с персональной гравировкой «Филиппу от Аллы». Этот аксессуар он получил от Примадонны еще в 1990-х годах. Известно, что пара официально оформила отношения в 1994 году. Для Пугачевой этот брак стал четвертым, для Киркорова — первым.

Ранее Киркоров заявил, что обвинения в адрес Пугачевой не имеют под собой оснований. По его словам, его самого такие наговоры «расстраивают».

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о намерении лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР. После ее недавнего интервью, считает собеседник, профильные органы должны были возбудить уголовное дело против Пугачевой.

