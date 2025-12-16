«Гнусные пасквили»: Киркоров раскрыл свое отношение к нападкам на Пугачеву Киркоров заявил, что его расстраивают нападки на Пугачеву

Певец Филипп Киркоров заявил, что обвинения в адрес Аллы Пугачевой не имеют под собой оснований. По его словам, переданным KP.RU, его такие наговоры «расстраивают».

Меня это расстраивает. Это человек, с которым у меня связана личная жизнь. Мы дали друг другу очень много, у нас был замечательный период жизни. Я знаю, какой это человек. Все эти гнусные пасквили и наговоры, что она кому-то перекрывала кислород, — это все ложь и клевета, — заявил Киркоров.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о намерении лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки СССР. После ее недавнего интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), считает собеседник, профильные органы должны были возбудить уголовное дело против Пугачевой.

До этого писатель Олег Рой предположил, что Пугачева может быть не в себе, но ее следует простить. Литератор выразил мнение, что именно по причине душевного нездоровья певица могла покинуть Россию и теперь делает заявления против РФ.