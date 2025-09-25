Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 20:15

«Крыша» генералов, друзья в верхах: кто сделал из Пугачевой Примадонну

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева с молодости умела заводить полезные знакомства, и не секрет, что ее продвигали многие влиятельные люди. Кто ее «крышевал» и какие друзья у нее были в верхах?

Кто сделал из Пугачевой Примадонну

Как пишет Life.ru, в советское время у молодой Пугачевой были покровители среди военных, причем они выступали организаторами ее концертов (считай, продюсерами). Они же являлись ее главными корпоративными заказчиками.

В том числе, пишет издание, Пугачева была дружна с отцом своего нынешнего мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Александром Галкиным, который был генералом в системе Минобороны СССР. Более того, когда Галкин получил назначение в Восточную Германию в 1979 году, Пугачева в течение следующих нескольких месяцев прилетала туда трижды — выступить в сборных концертах, сняться в популярных телепрограммах, прорекламировать первые сольные альбомы.

В перестройку и в первой половине девяностых Галкин-старший возглавлял Главное автобронетанковое управление. Сообщается, что именно он познакомил певицу с будущим лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым, которого та недавно нахваливала в интервью. Оба они делали карьеру в Советской армии и одновременно получили генеральские погоны. Журналисты предположили: дружба с двумя известными военными сделала певицу недосягаемой и неприкасаемой.

Но, конечно, не только связи среди военных сделали Пугачевой карьеру. К ее успеху приложили руку многие творческие деятели. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что стать примадонной русской эстрады Алла Борисовна смогла только благодаря своему бывшему мужу — кинорежиссеру Александру Стефановичу.

«Персона Пугачевой раздута до мифологических размеров. Этому положил начало Александр Стефанович, который разработал концепцию творчества Пугачевой. Все это раздуто непомерно, она обычная певица», — говорил Соседов NEWS.ru.

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: РИА Новости

Критик пояснил, что после знакомства Пугачевой со Стефановичем в 1976 году произошел взлет карьеры артистки. Супруг подбирал певице репертуар, заказывал композиции под нее, выдумывал скандалы, однако мало кто знал, что режиссер — ее муж.

«Именно ему она обязана 90% своего успеха. Ей выгодно это замалчивать. Но она ничего сама не добилась», — подчеркнул Соседов.

В целом же Пугачева, с юности мечтавшая стать звездой, часто вовлекала мужчин в свою борьбу за победу. Например, когда она перешла из группы «Новый электрон» в группу «Веселые ребята», то закрутила роман с ее руководителем Павлом Слободкиным. После первой сольной пластинки она решила порвать с коллективом, а затем и со Слободкиным.

Из «Веселых ребят» Пугачева пришла в оркестр Константина Орбеляна, с которым тоже недолго встречалась. Считается, что именно ему она посвятила песню «Маэстро».

После развода со Стефановичем певица вышла замуж за директора программ фестивального отделения Росконцерта Евгения Болдина. После развода с Болдиным Пугачева напишет песню «Сильная женщина».

Потом Пугачева жила с певцом Владимиром Кузьминым, их песня-дуэт «Две звезды», написанная композитором Игорем Николаевым, была гимном любви. Однако две звезды не ужились вместе.

Исполнительница поддерживала связи и с политическими деятелями. В интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Пугачева сообщила, что бывший глава СССР Михаил Горбачев учился у нее красноречию и просил советов по общению с публикой и журналистами. Певица рассказала, как политик позвонил ей сразу после своего избрания на пост президента.

Также Пугачева призналась, что ездила в гости к экс-президенту РФ Борису Ельцину, назвав его «классным мужиком», дружила с семьей зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, называла первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Сережей и была знакома с президентом РФ Владимиром Путиным. Но теперь, по ее словам, это «другие люди».

Читайте также:

«Вы что творите?»: Шаманов против переименования станиц в Чечне, скандал

Дибровы официально развелись: что они говорили друг о друге в разные годы

Легко отделался? Николя Саркози получил пять лет тюрьмы, но есть нюанс

Алла Пугачева
Примадонна
Максим Галкин
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.