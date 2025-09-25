«Крыша» генералов, друзья в верхах: кто сделал из Пугачевой Примадонну

Певица Алла Пугачева с молодости умела заводить полезные знакомства, и не секрет, что ее продвигали многие влиятельные люди. Кто ее «крышевал» и какие друзья у нее были в верхах?

Кто сделал из Пугачевой Примадонну

Как пишет Life.ru, в советское время у молодой Пугачевой были покровители среди военных, причем они выступали организаторами ее концертов (считай, продюсерами). Они же являлись ее главными корпоративными заказчиками.

В том числе, пишет издание, Пугачева была дружна с отцом своего нынешнего мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Александром Галкиным, который был генералом в системе Минобороны СССР. Более того, когда Галкин получил назначение в Восточную Германию в 1979 году, Пугачева в течение следующих нескольких месяцев прилетала туда трижды — выступить в сборных концертах, сняться в популярных телепрограммах, прорекламировать первые сольные альбомы.

В перестройку и в первой половине девяностых Галкин-старший возглавлял Главное автобронетанковое управление. Сообщается, что именно он познакомил певицу с будущим лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым, которого та недавно нахваливала в интервью. Оба они делали карьеру в Советской армии и одновременно получили генеральские погоны. Журналисты предположили: дружба с двумя известными военными сделала певицу недосягаемой и неприкасаемой.

Но, конечно, не только связи среди военных сделали Пугачевой карьеру. К ее успеху приложили руку многие творческие деятели. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что стать примадонной русской эстрады Алла Борисовна смогла только благодаря своему бывшему мужу — кинорежиссеру Александру Стефановичу.

«Персона Пугачевой раздута до мифологических размеров. Этому положил начало Александр Стефанович, который разработал концепцию творчества Пугачевой. Все это раздуто непомерно, она обычная певица», — говорил Соседов NEWS.ru.

Алла Пугачева Фото: РИА Новости

Критик пояснил, что после знакомства Пугачевой со Стефановичем в 1976 году произошел взлет карьеры артистки. Супруг подбирал певице репертуар, заказывал композиции под нее, выдумывал скандалы, однако мало кто знал, что режиссер — ее муж.

«Именно ему она обязана 90% своего успеха. Ей выгодно это замалчивать. Но она ничего сама не добилась», — подчеркнул Соседов.

В целом же Пугачева, с юности мечтавшая стать звездой, часто вовлекала мужчин в свою борьбу за победу. Например, когда она перешла из группы «Новый электрон» в группу «Веселые ребята», то закрутила роман с ее руководителем Павлом Слободкиным. После первой сольной пластинки она решила порвать с коллективом, а затем и со Слободкиным.

Из «Веселых ребят» Пугачева пришла в оркестр Константина Орбеляна, с которым тоже недолго встречалась. Считается, что именно ему она посвятила песню «Маэстро».

После развода со Стефановичем певица вышла замуж за директора программ фестивального отделения Росконцерта Евгения Болдина. После развода с Болдиным Пугачева напишет песню «Сильная женщина».

Потом Пугачева жила с певцом Владимиром Кузьминым, их песня-дуэт «Две звезды», написанная композитором Игорем Николаевым, была гимном любви. Однако две звезды не ужились вместе.

Исполнительница поддерживала связи и с политическими деятелями. В интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Пугачева сообщила, что бывший глава СССР Михаил Горбачев учился у нее красноречию и просил советов по общению с публикой и журналистами. Певица рассказала, как политик позвонил ей сразу после своего избрания на пост президента.

Также Пугачева призналась, что ездила в гости к экс-президенту РФ Борису Ельцину, назвав его «классным мужиком», дружила с семьей зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, называла первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Сережей и была знакома с президентом РФ Владимиром Путиным. Но теперь, по ее словам, это «другие люди».

Читайте также:

«Вы что творите?»: Шаманов против переименования станиц в Чечне, скандал

Дибровы официально развелись: что они говорили друг о друге в разные годы

Легко отделался? Николя Саркози получил пять лет тюрьмы, но есть нюанс