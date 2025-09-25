Дибровы официально развелись: что они говорили друг о друге в разные годы

Телеведущий Дмитрий Дибров развелся с женой Полиной, с которой состоял в браке 16 лет. Одинцовский городской суд Московской области официально утвердил их развод 25 сентября. Какими были их отношения, что Дибровы говорили друг о друге в разные годы, прошли ли они путь от любви до ненависти?

Что Дибров говорил о Полине

На момент встречи с Полиной, носившей в девичестве фамилию Наградова, Дмитрию Диброву было 47 лет, а ей — 17 лет. Знакомство случилось на конкурсе красоты «Красота тела» в 2007 году.

Дибров вспоминал об этом так: «И ты понимаешь — вот перед тобой стоит совершенно нетронутая, чистая мать твоих детей. Опоздаешь на год — ее не увидишь».

Тем не менее вскоре телеведущий женился на другой девушке, 23-летней модели Александре Шевченко. Менее чем через год этот брак распался, и в 2009-м Дибров женился на уже достигшей совершеннолетия Полине. За 16 лет брака она родила супругу троих сыновей. Сейчас мальчикам 10, 11 и 15 лет.

О жене в многочисленных интервью Дибров высказывался восторженно и покровительственно. Например, неоднократно говорил, как сильно ругает ее за чрезмерную увлеченность социальными сетями: «Представляете, с ней Дибров сидит, а она смотрит не пойми что. Пришлось немножко, так сказать, вставить мозги. Но сейчас подобного не случается».

Также телеведущий рассказывал, что «сделал» свою жену: «Неужели вы думаете, что Полина не изменилась с тех пор, как переступила порог этого дома? Конечно, изменилась. Она была ростовской девочкой, милой, воспитанной — пусть на себя не наговаривает! И невероятно красивой. Но я же ее сам сделал! И отношусь к ней действительно как к дочке. Это жене не простишь, что она вечно копается, когда надо ехать в гости, а дочери слова не скажешь».

Дмитрий Дибров с супругой Полиной и детьми на премьере анимационного фильма, 2021 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

О разнице в возрасте Дибров говорил следующим образом: «Мои знакомые миллионеры, которые в зрелом возрасте развелись, спрашивают: „А подружки у твоей жены есть? Поехали в Ростов — нам найдем“. Женихам говорю так: „Дело в том, что придется педиатрию изучить, ведь брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись“».

Телеведущий признавался, что их свадьба могла вовсе не состояться, потому что от брака с ним Полину отговаривала бабушка.

«У нас уже был назначен день свадьбы, когда Полина меня бросила. Потому что бабушка ей объяснила: что ж ты, мол, делаешь, тебе 18 лет, а тут 50-летний этот, да они там на телевидении все бабники, пропойцы, наркоманы, самовлюбленные скотины! И Полина послушалась. Стала первой и единственной женщиной на свете, которая меня бросила — вот по живому, когда я в нее влюблен был. <...> Ну и скрутило меня тогда», — сообщал он.

Когда Дибров узнал об измене Полины с бизнесменом Романом Товстиком, то не стал ее публично оскорблять, но высказал свое мнение о произошедшем: «Дорогие друзья, давайте-ка мы не будем обвинять женщину, которая изменяет. <...> Бывает, вина не распущенной женщины, а это наша с вами, господа мужики, вина... Ну купите вы шампанское, ну попробуйте вновь поухаживать! Так, глядишь, и не будет Вронского, Вронские — они вокруг вас, они прям летают вокруг вас, и уж точно для них уже готова посадочная площадка... Ужас, когда семья рушится».

После расторжения брака адвокат шоумена Александр Добровинский обозначил его позицию: «Печать о вступлении людей в брак и печать о разводе ставятся в паспорт. Этой печати не существует ни в сердце, ни в душе. Поэтому и душа, и сердце Дмитрия Александровича благодарны за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков, за все хорошее, что было. Он остается открытым для Полины и для детей».

Полина и Дмитрий Дибровы Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Что Полина говорила о Диброве

В одном из последних интервью Полина рассказала, что ушла от мужа, потому что разлюбила его. По словам Дибровой, ее роман с Товстиком начался в этом году.

«Я думала, как сделать, чтобы было легче Диме, моим родителям, потому что для них это большой удар. Но я поняла, что живу в обмане. Это разрушало меня изнутри. Я набрала воздух в легкие и все сказала», — призналась Диброва.

Полина очень тепло отзывалась о супруге: «Дмитрий — фантастический муж. Мой муж меня носил на руках, он прекрасный отец, прекрасный супруг и щедрый мужчина. <...> Дима очень закрытый человек, я не видела у него даже слезы за эти годы. Когда умерла его мама, он никогда не делился переживаниями. Мне было странно и непонятно, мне хотелось, чтобы человеку стало легче».

Она также призналась, что с уважением относится к экс-супругу: «Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня он друг, наставник и очень любимый человек. Настойчиво рекомендую прекратить писать на моей странице гадости в его адрес. Наша общая с ним история уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается. Я с огромной благодарностью отношусь к этому человеку. Я впечатлена его мужской силой».

