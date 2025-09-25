Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На Шри-Ланке с канатной дороги сорвался монах из РФ: что известно, погибшие

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Шри-Ланке семь буддистских монахов погибли при падении вагона канатной дороги, еще шесть человек пострадали. Что произошло, что известно о монахе из России, который тоже был в вагоне?

Что случилось с монахами на Шри-Ланке

Полиция сообщила, что трое из погибших были гражданами Румынии, России и Индии. Их тела доставили в больницу Гокареллы, а тела остальных монахов отправили в больницу Курунегалы.

Несчастный случай произошел в среду, 24 сентября, около 21:00 по местному времени, когда 13 монахов возвращались в монастырь На Уяна Аранья Сенасаная после совершения религиозных ритуалов на священном месте.

Двое монахов получили легкие травмы, поскольку успели выпрыгнуть из вагона до его падения с высоты, а четверо других находятся в больнице с серьезными травмами.

Власти подозревают, что несчастный случай произошел из-за обрыва троса на вагоне, перевозившем монахов на вершину горы. Полиция Пансиягамы продолжает расследование.

Посольство РФ в Коломбо подтвердило, что в упавшем вагоне был монах из России.

«Да, среди погибших есть монах из России», — говорится в сообщении.

Там также пообещали помочь семье монаха.

«Сообщили в установленном порядке в Москву о произошедшем. В случае обращения к нам родственников монаха окажем необходимое консульское содействие», — сказали в диппредставительстве.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о монахе из России, который погиб на Шри-Ланке

Как пишет ТАСС, погибшего в Шри-Ланке буддийского монаха из России зовут Сергей Веркашанский, целью его визита в страну было паломничество.

В Ассоциации буддийских общин «Арья Сангха» уточнили, что россиянину 48 лет, он из Москвы.

«Он стремился достичь просветления через посвящение себя практике учения Будды. Очень глубоко практиковал, искренне следовал пути, у него было очень доброе сердце, всегда шел на помощь. До этого много практиковал на курсах Випассаны по Гоенке, проходил 30-дневные курсы, устраивал уединенные ретриты в лесу для себя», — рассказал друг монаха Михаил.

По его словам, сейчас решается вопрос о транспортировке тела Сергея в Россию.

Анастасия Яланская
