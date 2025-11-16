Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 11:22

Бывший настоятель одного из самых известных монастырей взят под стражу

Экс-настоятель Шаолиня Ши Юнсинь арестован по делу о коррупции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Бывший настоятель монастыря Шаолинь Ши Юнсинь арестован по подозрению в коррупционных преступлениях, сообщает портал Barron's. Его отстранение от должности произошло еще в июле 2025 года по причине «крайне неудовлетворительного поведения». Также его лишили духовного сана в связи с обвинениями в нецелевом использовании имущества и финансовых средств монастыря.

Народная прокуратура города Синьсян удовлетворила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ши Юнсиня, который подозревается в использовании служебного положения для присвоения чужого имущества, растрате средств, а также получении взяток, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юнсиня подозревают в нарушении законодательства и основных буддийских заповедей. Среди конкретных обвинений фигурируют длительные незаконные связи с женщинами и факт рождения внебрачного ребенка.

До этого суд Китая приговорил к смертной казни бывшего заместителя секретаря парткома Внутренней Монголии Ван Бо. Чиновника признали виновным в получении взяток на общую сумму 449 млн юаней (более 5 млрд рублей). Приговор может быть заменен на пожизненное заключение, поскольку суд принял во внимание признание вины, раскаяние подсудимого и его сотрудничество со следствием.

Китай
аресты
монахи
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, где россияне хотели бы провести зиму
Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине
Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Мошенники попытались развести на деньги 99-летнего ветерана
«До последнего украинца»: Ушаков раскрыл противников аляскинских соглашений
Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте
Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Ленобласти перекрыли федеральную трассу после опрокидывания грузовика
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?
Пленный боец ВСУ назвал приказы своих командиров неисполнимыми
Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики
Умер голос «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте»
У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе
В Москве создали уникальные стационары для «сердечников»
ДТП почти парализовало движение на внешней стороне МКАД
Бывший настоятель одного из самых известных монастырей взят под стражу
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.