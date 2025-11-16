Бывший настоятель одного из самых известных монастырей взят под стражу Экс-настоятель Шаолиня Ши Юнсинь арестован по делу о коррупции

Бывший настоятель монастыря Шаолинь Ши Юнсинь арестован по подозрению в коррупционных преступлениях, сообщает портал Barron's. Его отстранение от должности произошло еще в июле 2025 года по причине «крайне неудовлетворительного поведения». Также его лишили духовного сана в связи с обвинениями в нецелевом использовании имущества и финансовых средств монастыря.

Народная прокуратура города Синьсян удовлетворила ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ши Юнсиня, который подозревается в использовании служебного положения для присвоения чужого имущества, растрате средств, а также получении взяток, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-настоятеля монастыря Шаолинь Ши Юнсиня подозревают в нарушении законодательства и основных буддийских заповедей. Среди конкретных обвинений фигурируют длительные незаконные связи с женщинами и факт рождения внебрачного ребенка.

