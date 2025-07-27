Настоятеля монастыря Шаолинь заподозрили в нарушении закона и заповедей Настоятель монастыря Шаолинь в Китае Ши Юнсинь подозревается в хищении средств

Настоятеля буддийского монастыря Шаолинь Ши Юнсиня заподозрили в нарушении закона, сообщила администрация религиозного комплекса на официальной странице в WeChat. Также монаху вменяют нарушение основополагающих буддийских заповедей, передает ТАСС.

Так, Ши Юнсиня подозревают в хищении средств, выделенных на монастырские проекты, а также в грубом нарушении религиозных правил. Среди прочего ему вменяют долговременные незаконные связи с женщинами и даже рождение внебрачного ребенка.

Монастырь Шаолинь является одним из самых известных буддийских центров мира. Скандал вокруг его настоятеля вызвал широкий общественный резонанс. Ведется расследование.

Ранее заместитель исполнительного директора Комитета управления храма Джоканг в Лхасе, монах Ла Ба заявил, что реинкарнация Далай-ламы должна быть признана центральным правительством Китая, это вопрос, в котором необходимо следовать традициям. 6 июля 2025 года Далай-ламе XIV исполнилось 90 лет. Он находится в изгнании с 1959 года.