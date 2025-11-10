Буддисты хотели спасти от убоя тысячу кошек, но случайно их утопили В Китае монахи случайно утопили тысячу кошек во время древнего обряда

Сотни кошек погибли в Китае во время буддистского обряда «освобождения жизни», сообщает South China Morning Post. По информации издания, речь идет об обряде, в рамках которого животных, например рыб, черепах или птиц, выпускают на волю в знак сострадания.

Монахи, следуя давней традиции, намеревались выпустить на волю тысячу кошек, спасенных от убоя, но случайно спровоцировали их смерть. Животных доставили к водохранилищу Гуандун, но они не смогли сориентироваться в новой местности и в панике стали разбегаться, в том числе бросаться в воду.

Очевидцы пытались вытаскивать кошек из воды, но многие животные утонули. Местные активисты организовали спасательную операцию, в ходе которой удалось сохранить жизнь части питомцев. История вызвала широкий общественный резонанс, многие пользователи соцсетей посчитали ритуал жестоким.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов рассказал, что каждый год в конце дачного сезона бездомными становятся около 100 тыс. питомцев. По его словам, это «циничная история», когда люди в сентябре и начале октября выбрасывают тех, кого они взяли в апреле или мае.