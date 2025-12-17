Новый год-2026
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал россиянам отказаться от традиции сжигать бумажку с желанием под бой курантов, бросать пепел в бокал с шампанским и выпивать. Он пояснил, что это никак не отразится на здоровье, однако есть и другие способы провести ритуал, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции.

Что касается сжигания – это отголоски язычества. Если кто-то пойдет на этот эксперимент, то хуже ему будет от избыточного поедания оливье. Можно и без этого обойтись – загадать желание по-другому. А если кто-то и сожжет, то ничего не будет такого, скорую точно не придется вызывать. Лучше отказаться от этого обряда, но при этом помнить, что надо есть в меру. Праздники будут 12 дней — вот это вот серьезно, — сказал он.

При этом ранее психоаналитик Стелла Гусарова заявила, что маленькие личные ритуалы помогут обрести новогоднее настроение. Она призвала быть честным с самим собой и не заставлять себя веселиться в преддверии Нового года.

Психолог-психотерапевт Ольга Аванесян считает, что во время загадывания желания необходимо визуализировать образ. Она посоветовала использовать технику трех «П»: принять, представить, сделать первый шаг.

