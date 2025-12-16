Психолог рассказала, как правильно загадать желание в Новый год

Психолог рассказала, как правильно загадать желание в Новый год Психолог Аванесян: при загадывании желания необходима визуализация

Во время загадывания желания необходимо визуализировать образ, рассказала «Радио 1» психолог-психотерапевт Ольга Аванесян. Она посоветовала использовать технику «Трех П»: принять, представить, сделать первый шаг.

Техника основана на принципах психологии целеполагания, — объяснила Аванесян.

Психолог посоветовала вначале принять все произошедшее в уходящем году без оценочных суждений, а затем в деталях представить цели и желания, которые хочется воплотить в следующем году. По ее словам, после этого самым важным этапом станет последний — определить первый шаг на пути к своему желанию.

Ранее психолог Оксана Нараленкова рассказала, что практика благодарности может помочь снизить предновогодний стресс. По ее словам, такая практика приведет к «перезагрузке» фокуса.